حوار - كهربا: هذا سبب أزمتي مع الزمالك.. لو عدت لـ الأهلي بسبب الأموال كنت سأنضم إلى بيراميدز

ما هو سبب أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك؟ وهل هرب من الفريق الأبيض ليعود إلى الأهلي؟ هل عودته للأهلي بسبب الأموال؟ ما هي قصة خلافة مع محمد الشناوي قائد المارد الأحمر ومدرب الفريق بيتسو موسيماني؟

كل ذلك أجاب عنه كهربا في حوار مطول عبر قناة "المحور".

وتحدث كهربا في البداية عن تقبيله لشعاري الزمالك والأهلي قائلا: "لا أكذب ولا أخاف من أي شخص، كنت في الزمالك أديت كلاعب محترف والكل كان يعرف إنني أهلاوي، فعندما أسجل هدفا من الطبيعي إنني أنتمي للمكان الذي كنت فيه ومكان رزقي فقبلت الشعار".

وشدد كهربا "تقبيل شعار الزمالك كان تصرفا صادقا مني وأحب جمهور الزمالك".

وعن رحيله من الزمالك إلى الدوري البرتغالي قبل العودة للأهلي وهل كان مخططا أم أنه كان يريد الاحتراف أجاب "كانت تجربة احتراف حقيقية لو أكذب كنت سأقول من البداية".

وأوضح كهربا "كنت في البداية ذاهب للدوري التركي ولكن الأمر لم يتم ولم أحتج للهروب للعودة إلى الأهلي، أنا أفعل ما أريد دائما، والزمالك هو من قصر معي وليس الجمهور".

وشدد " هناك معزة بيني وبين جماهير الزمالك رغم كل السباب والهجوم علي منهم".

وبسؤاله عن سبب أزمته مع الزمالك قال: "طلبت الحصول على 20 مليون جنيه في تعاقدي والإدارة قالت لي إنني سأحصل على 12 مليونا فقط ولم نصل لاتفاق وهذه كانت بداية المشكلة".

وتابع "الزمالك أعارني واستفدت من زمالك وأنا أيضا أفدت النادي فقد أدخلت لهم 84 مليون جنيه في وقت لم يكن هناك أي أموال في النادي".

وعن هل عاد إلى الأهلي لطمع في أموال أكثر أم نجومية أجاب بحسم "عدت للأهلي لأنه بيتي ولأنني أحلم منذ الصغر بارتداء قميصه".

وأضاف "لو طمعان في أموال لكنت انتقلت إلى بيراميدز الذي عرض علي أرقام مضاعفة لكنني أردت العودة إلى بيتي".

وتابع لاعب الأهلي حديثه "أردت الحصول على 20 مليون جنيه ورأيت العقود ثم وقعت على بياض والأهلي هو من حدد كل شيء في النهاية".

خلافه مع الشناوي وموسيماني

وعن حقيقة خلافه مع محمد الشناوي قال: "حدثت مشادة عادية في غرفة خلع الملابس وهو كقائد للفريق طلبي مني أن أتحدث بأسلوب أفضل".

وشدد "لم يكن الخلاف بسبب نشر فيديو عبر إنستجرام سجلت فيه هدفا في شباك الشناوي، لم يحدث هذا الأمر".

وبسؤاله هل كان الخلاف بسبب سهره لوقت متأخر ثم ذهابه للمران أجاب كهربا بحسم "لا أسهر لوقت متأخر وأذهب للمران، أريد أن أسير بجوار الحائط".

وتابع "أنا في الأهلي حتى الآن لم أحصل على فرصتي كاملة، ربما تقصير مني والمدرب أنا تحت أمره في أي وقت وحينما ألعب أرقامي تؤكد إنني ألعب جيدا وأنتظر الحصول على فرصتي بشكل أكبر".

وبسؤاله هل أحيانا يشعر بأنه كان نجم في الزمالك ولم يحتج الانتقال إلى الأهلي أجاب "أوقات أفكر في ذلك ولكنني ضحيت بالكثير للعودة إلى الأهلي وأظل فيه طوال عمري، وهذا يجعلني أنهي التفكير في أي شيء من هذا القبيل مباشرة".

أما عن خلافه مع موسيماني فقال: "حدث سوء تفاهم بيني وبين موسيماني، والغرامة لم تكن مليون جنيه بل 200 ألف جنيه فقط:.

وواصل "سوء تفاهم حدث لأنني لم أصافحه بعد إحدى المباريات كنت أشعر بالضيق لأنني لم ألعب لفترة أطول، أقسم بالله هذا ما حدث".

وشدد كهربا "موسيماني لا يكرهني بل يحبني جدا، مشاركتي قرار فني فقط، لاعب الكرة لو لم يشعر بالحزن لعدم مشاركته ليس لاعبا يريد النجاح".

وأكمل "أشعر ان هناك الكثير يتربصون بي".

وبسؤاله هل يشعر أنه أفضل لاعب في الأهلي أجاب "أنا أفضل لاعب في مصر ولو حصلت على فرصة سأثبت ذلك للجميع".

وأردف "أنا مستقبل الأهلي ولن أرحل عنه".

وأكمل ضاحكا "لو أراد الأهلي رحيلي سأظل معه".

الغيرة من رمضان صبحي وأفضل مدرب

وعن أفضل مدرب تحت قيادته أجاب كهربا "ربيع ياسين وحسام البدري وجيسوالدو فيريرا وسييرا في اتحاد جدة".

وعن كريستيان جروس قال: "لا، أفضل مدرب أجنبي تدربت معه هو فيريرا".

وبسؤاله هل يشعر بالغيرة من رمضان صبحي أجاب "لم أشعر بالغيرة من أي لاعب قط في حياتي لأنني أعرف قدر نفسي جيدا".

وأضاف "رقم 7 ارتديته لأنني أحبه وبعد رحيل رمضان عن الأهلي وهذا طبيعي ولم أختر الرقم لأي سبب آخر".

وأكمل "اسألوا كل اللاعبين أنا أدعم الجميع مع إنني أكثر من يحتاج لدعم".

وبسؤاله في الختام أي طريقة حياة يفضل، طريقة حياة محمد صلاح أم أحمد حسام "ميدو" أجاب كهربا بحسم "محمد صلاح بالطبع".