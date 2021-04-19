كلوب: لم أغير رأيي بشأن دوري السوبر.. المال يبقى الهدف دائما

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

لا تعجب يورجن كلوب مدرب ليفربول فكرة دوري السوبر الأوروبي التي ينوي فريقه المشاركة فيها.

وقال الألماني عبر إذاعة بي.بي.سي "رأيي لم يتغير عن دوري السوبر الأوروبي. أمر صعب، الناس ليسوا راضين ولست صاحب قرار. ليفربول أكبر من مجرد قرارات".

وأضاف "هدفي دائما أن أشارك في دوري أبطال أوروبا. تعجبني فكرة أن وست هام يونايتد يستطيع المشاركة في هذه البطولة. تذكروا، أهم جزء في الأندية هو الجمهور والفريق. وعلينا التأكد ألا يتأثروا بأي شيء".

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واستمر "أتفهم غضب الجمهور من فكرة دوري السوبر. لا أعلم تحديدا لماذا قرر الـ12 ناديا تدشينه، لكن الأمر دائما يتعلق بزيادة المباريات، زيادة المال، لا شيء آخر".

وأعلن ليفربول مع 11 ناديا تدشين دوري السوبر الأوروبي، الأمر الذي لاقى هجوما شديدا من الاتحادين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" لكرة القدم.

وهدد يويفا الأندية المشاركة في البطولة من الاستبعاد من مسابقاته.

وأصدر بيانا، بالاشتراك مع روابط الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي، يدين فكرة البطولة.

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دوري السوبر الأوروبي كلوب
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