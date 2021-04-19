مرتجي لـ في الجول: أرى صعوبة في تطبيق بطولة دوري السوبر الإفريقي على غرار أوروبا

يرى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صعوبة في تطبيق بطولة دوري السوبر الإفريقي، على غرار أوروبا.

في وقت سابق، مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف لـFilGoal.com بأنه تم مناقشة فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا في إفريقيا موزايا لدوري الأبطال". (طالع التفاصيل)

وقال مرتجي لـ FilGoal.com "أرى صعوبة في تطبيق بطولة دوري السوبر الإفريقي على غرار نظيرتها في أوروبا".

وشدد "عدم وجود مؤسسات مالية عملاقة ورعاة بنفس الحجم التي حصلت عليه رابطة دوري السوبر الأوروبي في إفريقيا، لن يجعلنا نرى الأهلي والزمالك والوداد والرجاء والترجي وصنداونز ومازيمبي في بطولة واحدة مجمعة بعيدا عن أي مظلة أخرى".

وأردف "ما يحدث في أوروبا يثبت أن الأندية هي صاحبة الحقوق القوية في البطولات التي تشارك بها".

وأكمل "بحكم خبرتي في هذا المجال، أعتقد أن بطولة دوري السوبر الأوروبي ستحقق عرضها، لأن تلك الأندية هي عصب كرة القدم ومن دونها ستفتقد الدوريات الأوروبية والبطولات الأخرى قيمتها الفنية والمالية والجماهيرية والتسويقية".

وأتم "تخيل أنك ستشاهد أسبوعيا ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد، ويوفنتوس ضد برشلونة، تخيل حكم المشاهدة والجماهيرية في العالم وقيمة حقوق البث، نحن نتحدث عن ولاد عالم جديد ومثير وقوي في كرة القدم".

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