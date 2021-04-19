عضو تنفيذية يويفا: قد تستبعد أندية تشيلسي وسيتي وريال مدريد من الموسم الحالي للأبطال

قال جيسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه قد يتم اسبتعاد أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد من الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح مولر في تصريحات إذاعية دنماركية "على الأندية الرحيل، أتوقع حدوث ذلك يوم الجمعة. ثم علينا إيجاد حل لننهي الموسم الحالي من البطولة".

وأضاف "هناك اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية يوم الجمعة".

وأعلن يويفا رفضه التام لإقامة دوري السوبر الأوروبي الذي دشنه 12 ناديا يوم الأحد. (التفاصيل)

وهدد يويفا باستبعاد الأندية، المشاركة في البطولة، من مسابقاته وحرمان لاعبيها من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم واليورو.

وأدان فيفا البطولة وكذلك روابط الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

والأندية الـ12 هي ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنام ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.