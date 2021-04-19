حمادة صدقي لـ في الجول: شريف مميز لأنه مباغت.. وجماعية موسيماني حسمت القمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 17:40

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أثنى حمادة صدقي لاعب مصر والأهلي السابق على محمد شريف نجم الأخير الذي سجل هدفين ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2-1 على الزمالك يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وتوجه FilGoal.com للنجوم السابقين لسؤالهم عن رأيهم في القمة التي حسمها الأهلي في الدوري.

وقال صدقي لـFilGoal.com:"نجم المباراة كان الحكم محمود البنا، هادئ وعادل ورزين، خرج بالقمة إلى بر الأمان".

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وأضاف "ومن الأهلي محمد شريف، لأنه تفوق على نفسه، وسجل هدفين في غاية الروعة، وكان في قمة تركيزه من البداية. أثبت جدارته لأنه يجيد التحرك وإزعاج المنافس ويلعب بقدميه بشكل مميز، يستغل عنصر المباغتة بشكل سليم".

واستمر "(بيتسو) موسيماني نجح في فرض أسلوب الجماعية وهو ما منح الأهلي التميز خاصة في الشوط الأول، وأيضا تغييراته في الشوط الثاني رغم الغيابات الكثيرة".

وأردف "حسين الشحات لاعب كبير وصاحب قدرات مميزة لكنه بعيد عن مستواه بالفعل مثل طاهر محمد. الجهاز الفني مطلوب منه العمل مع اللاعب بشكل شخصي فنيا وبدنيا لتجهيزه، لا أعتقد أنه يعاني نفسيا بسبب قيمة صفقة انتقاله للأهلي، قضى أكثر من موسم وحقق بطولات وألقاب مع الأهلي".

تألق شريف وسجل مرتين في شباك محمود عبد الرحيم "جنش" ليقلص الأهلي الفارق مع الزمالك في صراع الموسم الحالي من الدوري.

ويحتل الأهلي وصافة البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وخاض الأخير 3 لقاءات أكثر من الأول.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة يوم الأربعاء في الجولة 11 للدوري.

الأهلي محمد شريف
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