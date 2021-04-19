مران الزمالك - استشفاء للأساسيين.. وكارتيرون يطالب اللاعبين بغلق ملف القمة

أدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا أمام الأهلي يوم الأحد، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الإثنين.

وطالب المدرب باتريس كارتيرون اللاعبين بغلق ملف مباراة القمة والتركيز على المواجهات المقبلة.

وشرح الفرنسي للاعبين أخطاء وقع فيها الفريق أمام الأهلي، ليتجنبها الفريق ضد الإنتاج الحربي يوم الخميس.

وخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لبرنامج تأهيلي خاص وتدرب في الجيم.

وعاد محمد أشرف "روقا" للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من إصابة في العضلة الخلفية.

ويحل الزمالك ضيفا على الإنتاج الحربي يوم الخميس.

وخسر الفريق أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف وخاض الأول 3 لقاءات أكثر من الأخير.