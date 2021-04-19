بطولة SafeMode III - أسابيع من العظمة لكل الـ Gamers في مصر!

بمشاركة أكثر من 25 ألف لاعب، وأكثر من مليون جنيه جوائز مالية، أقيمت بطولة SAFEMODE للألعاب الإلكترونية.

الموسم الثالث من البطولة، شهد مسابقات TRYHARDS للجامدين في الـ weekend.

الألعاب PUBG Mobile- Valorant - Clash Royale - COD Mobile - FIFA 21 - League of Legends – BrawlHalla – CrossFire – Fortnite كلها كانت حاضرة في المسابقة.

أما لمن يريدون المتعة يوميا، فكانت Uno – Ludo – Chess - Pocket Estimation - 8 Ball Pool متواجدة أيضا في مسابقات Caj Games.

وبجانب ذلك، تواجد برنامج The Streamer للنجوم الصاعدين، وبطولة Super Cup للكبار فقط.

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حققوا أرقام رائعة في +120 بطولة. +100 تويتش ستريم، و+70 ستريمر.

حققوا أيضا +200 ساعة على الهوا، و+20 ألف متابع على تويتش، و10 ألاف دولار جيف أواي للمتابعين، وأكثر من مليون جنيه جوائز نقدية للمتسابقين برعاية WE، وتنظيم BME eSports.