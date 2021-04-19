مصطفى محمد يتحدى كورونا: أنا جاهز في كل الأوقات

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي تحديه لفيروس كورونا، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في أقرب فرصة.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد جوزتبه يوم السبت، والسبب الأبرز هو فيروس كورونا.

ونشر لاعب الزمالك المعار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه قائلا: "أنا جاهز في كل الأوقات".

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كما كتب كلمة كورونا ومعها رمز تعبيري يدل على التحدي.

وكان مصطفى محمد نشر إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي عبر حسابه على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويلعب محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي، منذ يناير الماضي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 65 نقطة.

فيما يتصدر بيشتكاش الدوري بـ71 نقطة.

يذكر أن أصحاب أول مركزين في الدوري التركي يتأهلان لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك الثالث في الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد جالاتاسراي الزمالك
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