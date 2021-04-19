سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ضغط المباريات وموعد عودة المصابين والتحكيم في القمة

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي بفوز فريقه على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت: "مواجهة الزمالك جزء من الدوري، تعادلنا في مباريات أخرى وهذه كرة القدم، هناك فرق عظيمة تخرج من أدوار متقدمة في الكأس، ونحن أيضا تعادلنا هذا الموسم أقل مع احترامي لها".

وتابع "حسين الشحات قدم مباراة جيدة جدا أمام الزمالك سواء على مستوى المساندة الدفاعية لأحمد رمضان بيكهام أو كعنصر تكيملي هجومي، لم يكن موفقا في فرصتين لكن كرة القدم لعبة جماعية".

وأضاف "على مستوى البطولات كان للشحات دور مميز جدا وفاز معنا بدوري 2019 الأصعب وبعد سنة فاز بالسوبر وكأس مصر ودوري الأبطال".

وواصل "موقف محمود كهربا كان داخل غرفة الملابس وكان من الممكن تجميله أو لا يظهر من الأساس".

وكشف عبد الحفيظ "كهربا التزم في التدريبات البدنية وإلا لما قرر موسيماني إشراكه في مباراة الزمالك".

ضغط المباريات

وبالحديث عن مباريات الأهلي المقبلة قال: "من وضع هذا الجدول مع احترامي له غير موفق في ذلك، قرعة دوري الأبطال 30 أبريل وأيا كان الطرف الثاني هل من المعقول خوض ربع النهائي بعد هذا الضغط من المباريات؟".

وتابع عبد الحفيظ "أتمنى من اتحاد الكرة مراجعة الموقف لأن اللعب كل يومين أو ثلاثة صعب جدا".

وأضاف "الدوافع والإعداد النفسي للاعبين يكون مهما، لذا استهلاك المخزون الذهني سوف يصعب المهمة".

موقف المصابين

وبالحديث عن المصابين قال: "التقارير الطبية تشير إلى جاهزية محمد محمود في الأسبوع الأول من مايو، وكريم نيدفيد أخر ما وصلنا هو عودته الأسبوع المقبل".

وأضاف "أيمن أشرف يعاني من خشونة في الركبة، سيتم حقنه اليوم أو غدا وربما نؤجل الأمر لبعد مباراتين أو ثلاثة".

وأوضح "معلول يبدأ اليوم أو غدا على أقصى تقدير الجري الخفيف، أما محمد هاني فبدأ الجري يوم الجمعة ويكون جاهزا خلال 10 أيام".

وكشف عبد الحفيظ "ترتيب عودة المصابين وفقا للتقارير الطبية، ياسر إبراهيم ومحمد هاني ثم علي معلول وجونيور أجايي وينتظم حمدي فتحي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو".

التحكيم في القمة

وبالحديث عن التحكيم المصري في لقاء القمة قال:"خطوة جيدة ولكن لدي تحفظين خلال المباراة".

وتابع "الأول ركلة الجزاء والمثير أن محمد عادل حكم الفيديو استدعى محمود البنا وهو من رفض احتساب نفس المخالفة ضد فرجاني ساسي في مباراة بالموسم الماضي".

واختتم تصريحاته "التحفظ الثاني هو حرمان كهربا من انفراد صريح، لكن أكثر ما أعجبني هو سيطرة الحكم على اللاعبين والحد من النرفزة داخل الملعب".