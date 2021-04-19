البنا: شيكابالا وأيمن أشرف وعداني بالمساندة قبل انطلاق القمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

محمود البنا

كشف محمود البنا حكم مباراة القمة يوم الأحد، التي حسمها الأهلي ضد الزمالك بنتيجة 2-1، أن قائدي الفريقين تحدثا معه قبل انطلاق المواجهة.

وقال البنا عبر إذاعة أون سبورت:"وضعت سيناريوهات عديدة للمباراة، بالطبع كل لاعب يحاول الضغط على الحكم لكني سعيد بسلوك اللاعبين. قبل المباراة وعدني القائدان أيمن أشرف و(محمود عبد الرازق) شيكابالا أن الفريقين سيساعدانا وسيركزان على لعب كرة القدم فقط".

وعن ركلة الجزاء أوضح "كانت مخالفة ضد علي لطفي، راجعنا تقنية الفيديو، وتقبل الجميع الأمر، والحمد لله كل الأمور مرت بسلام".

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واستمر "قدت دربي الرجاء والوداد الذي انتهى بالتعادل 4-4 وكان نقطة تحول بالنسبة لي، ورئيس الاتحاد العربي كسب الرهان. تجاوزت مرارة استبعادي من قائمة حكام كأس الأمم في 2019، وبعدها شاركت في تنظيم كأس الأمم للمحليين في الكاميرون. لا أعتقد أنني سأكون حكما لمباراة القمة القادمة في 10 مايو".

وأردف "بالتأكيد سأكون سعيدا، ولكن هناك حكاما آخرين مميزين، بشرط مساندة الإعلام والجماهير والأندية بل يمكنهم أيضا أن يفوقوا الأداء. ثنائي الفيديو ساعداني باللقطة أو الزاوية التي جعلتني أغير رأيي، واحتساب ركلة الجزاء ولم نستغرق وقتا في القرار".

وأتم "أرى أن خطوة الحكم الأجنبي ذهبت بلا رجعة بشرط ثقة الجميع لأن الحكم الأجنبي يخطئ أيضا، وأعتقد أن القادم سيكون أفضل من مباراة الأمس، لأن الضغوط ستتراجع".

وكان البنا أول حكم مصري يدير القمة منذ محمد الحنفي الذي قاد مباراة الناديين في الدوري موسم 2017-2018.

وحسم الأهلي المباراة ليقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط وللأول 3 مباريات مؤجلة.

محمود البنا
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