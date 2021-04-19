كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن يكون قد وصف لاعبيه بالمعاقين في الشوط الأول واشتكى من الترجمة في المؤتمر الصحفي.

وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم أقل إن اللاعبين بدأوا المباراة مثل المعاقين، تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ".

وتابع "ما قلته إن اللاعبين بدأوا المباراة متوترين ويمكنكم التأكد من صحة كلامي من فيديو المؤتمر الصحفي".

وشدد كارتيرون "الترجمة كانت سيئة للغاية".

وعن تصريحات بيتسو موسيماني اختتم حديثه "ليس لدي تعليق على تصريحات موسيماني بتعرضه لسباب من الجهاز الفني للزمالك".

وكان موسيماني قد اشتكى من تعرضه لسباب ممن هم حول كارتيرون في الجهاز الفني في نهاية المباراة.

وكشف موسيماني عن تعرضه للسباب باللغة البرتغالية لكنه فهم ما يقولونه وقتها.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 33 نقطة من 15 مباراة خاضهم.