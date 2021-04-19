تقرير: يويفا وافق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

قالت شبكة ESPN الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وافق على تطبيق نظام جديد لدوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025.

وهو النظام الذي ناقشه الاتحاد وسيعلن قراره النهائي بشأنه مساء الإثنين.

وينص النظام الجديد على مشاركة 36 فريقا في دور المجموعات للبطولة بدلا من 32.

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تقسم الفرق الـ36 إلى 6 مجموعات، بحيث يخوض كل فريق على الأقل 10 مباريات.

ثم يتأهل 16 فريقا إلى الدور التالي.

النظام الجديد يزيد عدد مباريات البطولة مما يعزز أرباح الأندية المشاركة.

ويأتي ذلك في ظل أزمة يويفا، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وروابط الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي، مع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنام وتشيلسي وأتليتكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان أعلنت أمس الأحد تدشين دوري السوبر الأوروبي.

اقرأ تفاصيل أكثر عن الأزمة بين الأندية وويفا

دوري أبطال أوروبا
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