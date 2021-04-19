كرة طائرة - فوز الزمالك في ثاني مبارياته الإفريقية

نجح فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في التغلب على أسبور الكونغولي في ثاني مبارياته الإفريقية.

ويشارك الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية بالفترة من 18 إلى 28 من شهر أبريل الجاري.

ويتواجد الزمالك رفقة فرق آسبور الكونغولي، وجي إس يو الكيني، والجمارك النيجيري بالمجموعة.

وفاز الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21، 25-22، 25-15).

ويلعب الزمالك أمام الجمارك الكيني في ختام دور المجموعات ليحسم مقعده في ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.