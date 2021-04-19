كرة طائرة - فوز الزمالك في ثاني مبارياته الإفريقية

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

نجح فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في التغلب على أسبور الكونغولي في ثاني مبارياته الإفريقية.

ويشارك الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية بالفترة من 18 إلى 28 من شهر أبريل الجاري.

ويتواجد الزمالك رفقة فرق آسبور الكونغولي، وجي إس يو الكيني، والجمارك النيجيري بالمجموعة.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري كرة طائرة – الأهلي والزمالك يواصلان مطاردة لقب الدوري

وفاز الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21، 25-22، 25-15).

ويلعب الزمالك أمام الجمارك الكيني في ختام دور المجموعات ليحسم مقعده في ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.

كرة طائرة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يويفا وافق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - فوز الزمالك في ثاني مبارياته الإفريقية 31 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس يويفا للاعبين: من يشارك في دوري السوبر الأوروبي لن يلعب المونديال أو اليورو 36 دقيقة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة الشناوي 49 دقيقة | الدوري المصري
فليك: ليفاندوفسكي قد يعود للمشاركة السبت المقبل 51 دقيقة | الدوري الألماني
بيرلو: عندما تلعب أمام أتالانتا تواجه معارك في كل الملعب ساعة | الدوري الإيطالي
بورتو: لم نهتم بدوري السوبر الأوروبي.. الأحداث التي ينظمها يويفا هي الرسمية ساعة | أوروبا
جماهير ليفربول تتحرك لرفض انضمام ناديها لدوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك