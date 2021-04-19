الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة الشناوي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي عن سلبية مسحة محمد الشناوي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وغاب الشناوي حارس مرمى الفريق عن مواجهة الزمالك في لقاء قمة الدوري بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكشف رئيس اللجنة الطبية في الأهلي لـ FilGoal.com: "عينة محمد الشناوي تحولت إلى سلبية".

وأضاف "الشناوي سيشارك في مران اليوم بصورة طبيعية".

وكان الأهلي قد رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة خاضهم الفريق.

أما الزمالك فلا يزال في الصدارة بـ 33 نقطة ولكن من 15 مباراة خاضهم الأبيض.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 11.