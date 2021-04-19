فليك: ليفاندوفسكي قد يعود للمشاركة السبت المقبل

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 14:52

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

زف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أخبارا سعيدة لجماهير فريقه باقتراب عودة النجم روبرت ليفاندوفسكي لصفوف الفريق قريبا.

ليفاندوفسكي يغيب عن بايرن منذ نهاية الشهر الماضي بسبب الإصابة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "ليفاندوفسكي يقترب من العودة.. لن يشارك ضد باير ليفركوزن يوم الأربعاء".

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وأضاف "نأمل في لحاقه بمباراة ماينز يوم السبت".

وأتم "جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة جاهزين، لقد تدرب ليون جوريتسكا بشكل طبيعي وسيكون متاحًا لمباراة ليفركوزن".

وكشف بايرن ميونيخ أواخر الشهر الماضي عن إمكانية غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة شهر.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في الركبة خلال مواجهة بولندا في التوقف الدولي شهر مارس الماضي.

وكشف بيان بايرن ميونيخ وقتها: "أصيب ليفاندوفسكي بإجهاد في أربطة ركبته اليمنى".

وغاب ليفاندوفسكي عن مواجهتي باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فودع حامل اللقب البطولة.

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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