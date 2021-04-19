بيرلو: عندما تلعب أمام أتالانتا تواجه معارك في كل الملعب

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

تأسف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس لخسارة فريقه على يد أتالانتا في الدقائق الأخيرة وضياع نقطة مهمة في صراعه لاحتلال مركز متقدم في الدوري الإيطالي.

نجح أتالانتا في التغلب على يوفنتوس بهدف قاتل دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي ولعبنا بتركيز وقوة ولكن اللحظات المهمة في المباراة كانت لصالحهم".

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وأضاف "الأمر مؤسف لأننا كان من الممكن أن نضمن نقطة على الأقل".

وشدد "كنا نعلم نوعية المباراة، فعندما تلعب أمام أتالانتا تواجه معارك في جميع أنحاء الملعب وأعتقد أننا نجحنا في التعامل مع ذلك الأمر واستحوذنا على الكرة بشكل جيد في بعض الفترات".

وأكمل "لقد ظهر باولو ديبالا بشكل رائع. نعم لم يكن مستعدًا للعب 90 دقيقة ولكنه ظهر بشكل جيد خلال الفترة التي شارك فيها".

وتابع "علينا الآن التركيز على أنفسنا والفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم "أنا واثق أننا لن نواجه أي مشاكل خلال المباريات المتبقية في الدوري إذا لعبنا بنفس الشكل وأظهرنا نفس الروح".

وسجل روسلان مالينوفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 ليواصل يوفنتوس نتائجه السيئة في غياب كريستيانو رونالدو.

وغاب رونالدو عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 62 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد يوفنتوس أكثر عن الصدارة، إذ يتصدر إنتر ترتيب المسابقة بـ 74 نقطة وله مباراة أمام نابولي مساء اليوم.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بارما يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32.

بينما يحل أتالانتا ضيفا على روما يوم الخميس ضمن مباريات نفس الجولة.

وحقق أتالانتا فوزه الخامس على التوالي منذ خسارته أمام إنتر بهدف دون رد في 8 مارس الماضي.

أندريا بيرلو يوفنتوس أتالانتا
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