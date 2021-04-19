صلاح قائدا لـ منتخب مصر

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر منح شارة قيادة المنتخب إلى محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأوضح الجهاز الفني أن القرار جاء بعد إبلاغ اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور منها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويسبق صلاح عددا من اللاعبين منهم أحمد حجازي وعمرو السولية ومحمد النني.

ويخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم بداية من يونيو المقبل وتنتهي المرحلة الثانية في أكتوبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.

وكان صلاح ارتدى شارة القيادة من قبل في لقاء ودي ضد غينيا أثناء الإعداد لكأس أمم إفريقيا 2019.

وكان صلاح قد ارتدى الشارة لأول مرة في مباراة رسمية أمام جزر القمر بعدما طلب محمد النني منحها لزميله.

وبدأ محمد صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011.

وسجل صلاح ثنائية لمصر خلال مواجهة جزر القمر، ليصل إلى الهدف رقم 45 بقميص المنتخب.