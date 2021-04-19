البنا: نجوم الأهلي والزمالك لعبوا دورا كبيرا في نجاحنا

أشاد محمود البنا حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدور اللاعبين في إنجاح اللقاء.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

وقال البنا عبر قناة تن: "كان تحديا خاصا بالنسبة لنا، هي مباراة قمة ينتظرها الوطن العربي أجمع".

وأضاف "كان يجب أن نثبت للجميع أن الحكم المصري يمكنه إدارة ذلك اللقاء".

وأوضح "لم أتأثر بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لو تأثرت ما كنا سنقدم ذلك الأداء في المباراة".

وكشف محمود البنا "أشكر جميع اللاعبين، كان لهم دورا كبيرا في نجاحنا في اللقاء ومساعدتنا".

وتابع "أبلغت قائدي الفريقين قبل المباراة أن عليهم مساعدتنا لإنجاح اللقاء وهو ما فعلوه بالفعل".

وشدد البنا "كنت على ثقة بقدرة الحكام المصريين على إدارة المباراة سواء كان أنا أو غيري".

واختتم تصريحاته "تلقينا تهئنة من الحكام وذلك نجاح للتحكيم المصري وليس لنا فقط".