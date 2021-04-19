مواعيد مباريات الإثنين 19 أبريل 2021.. قمة اليد الفاصلة وليفربول في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - الأهلي

تقام مساء اليوم الإثنين قمة دوري كرة اليد بين الأهلي والزمالك في اللقاء الفاصل لتحديد بطل المسابقة.

وكان الأهلي والزمالك قد تعادلا برصيد 42 نقطة في مسابقة الدوري لتقام بينهما مباراة فاصلة لتحديد البطل.

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تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر اللقاء الفاصل بين الأهلي والزمالك في العاشرة مساء.

وتذاع قمة كرة اليد على قناة أون تايم سبورتس.

بينما في التاسعة مساء يحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل اقتحام المراكز الأربعة الأولى في المسابقة.

كرة يد الأهلي الزمالك
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