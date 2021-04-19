اتحاد الكرة يهنئ التحكيم المصري بعد مباراة القمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 02:09

كتب : FilGoal

محمود البنا

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد على المستوى الرائع للتحكيم المصري الذي ظهر عليه طاقم الحكام المصريين بقيادة محمود البنا ومساعديه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب والحكم الرابع محمد معروف وحكمي الفيديو محمد عادل ومحمود عاشور في إدارتهم لمباراة قطبي الكرة المصرية ناديي الزمالك والأهلي.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وأشار الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن هذا المستوى الرائع للحكم المصري يؤكد مصداقية الاعتماد عليه ويطوي صفحة الاستعانة بالحكم الأجنبي في المسابقات المحلية، لا سيما أن الكرة المصرية تملك من الكفاءات التحكيمية ما يضاهي مستويات عديدة للتحكيم الأجنبي.

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وهو الأمر الذي يثبته دائما الحكام المصريون في المحافل الأفريقية والإقليمية، ويجعل الاعتماد على أي من كوادرهم رهان مضمون وليس طاقم مباراة القمة فقط.

كما نوه الاتحاد المصري أيضا إلى الدعم الكبير الذي لقيه الحكام المصريون ولا يزالون من كل عناصر اللعبة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الصورة الرائعة التي ظهر عليها خلال هذا اللقاء الكبير، ويعطي دفعة قوية للحكام والتحكيم المصري بشكل عام

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
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