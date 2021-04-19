يانكون: علي لطفي مثل الشناوي

يرى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي أن علي لطفي لديه إمكانيات "متميزة" مثل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وأنقذ علي لطفي ركلة جزاء ضد الزمالك ليفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال يانكون في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "سعيد بالمستوى الذي قدمه علي لطفي ضد الزمالك".

وأضاف "حراس مرمى الأهلي في أمان".

وشدد "علي لطفي حارس ممتاز مثل الشناوي، وظهر في المباراة بشكل جيد".

وواصل "لطفي أثبت جاهزيته خلال المباراة وبلا شك لقاء الزمالك سيكون خطوة هامة له في المستقبل".

وكشف "تحدثت مع علي لطفي قبل المباراة لتأهيله معنويا وتجهيزه بقوة حتى لا يشعر بالتوتر خلال اللقاء".

وأتم "الأهلي لعب ضد فريقا قويا والانتصار ضد الزمالك سيكون خطوة مهمة في مشوار الدوري".