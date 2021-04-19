متعب: الأهلي قدم شوطا نموذجيا.. والجمهور في البيوت كان يعرف ماذا سيفعل شيكابالا

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قدم شوط أول مميز أمام الزمالك وكان كفيلا لفوز الفريق الأحمر.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كارتيرون في الشوط الثاني أجرى التغييرات الذي كان يجب أن يبدأ بها مباراة القمة وهي مشاركة سيف الجزيري بدلا من مروان حمدي".

وأضاف "الأهلي قدم شوط أول نموذجي في كرة القدم من الضغط لغلق المساحات للتحكم في سرعة اللعب والزمالك تركه يلعب بكامل حريته".

وأكمل "قرار محمد شريف بالتسديد في الهدف الثاني قرار جريء ولا يقدر أي لاعب على اتخاذه".

وتابع "في الشوط الثاني اختلفت الأمور تماما ولم أفهم لاعبي الأهلي هل كانوا يشعرون بالخوف على المكسب أو بالقلق من الخسارة حتى يدافع الفريق بهذا الشكل".

وأشار "لاعبو الأهلي في الملعب ونحن في الاستديو التحليلي والجماهير في البيوت الجميع كان يعرف أن شيكابالا سيراوغ بهذه الطريقة ويسدد ولكن هذه الخطأ مر بسبب مستوى الأهلي المميز في الشوط الأول".

وأوضح "هدف الأهلي الأول من خطأ من بنشرقي وكان يجب عليه الضغط بقوة أكبر على أيمن أشرف".

وعن محمد شريف قال "اليوم أثبت أنه كان يجب أن يشارك باستمرار ولا يصح أن يجلس على مقاعد البدلاء مثلما جلس منذ فترة".

وأشاد بحارس المرمى علي لطفي قائلا: "علي لطفي أثبت أنه قادر على حماية مرمى الأهلي وأنه يتمسك بالفرصة عندما تأتي له".

وأتم تصريحاته "جنش حارس الزمالك إذا كان في كامل تركيزه كان يستطيع التعامل جيدا مع هدفي الأهلي".

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