متعب: الأهلي قدم شوطا نموذجيا.. والجمهور في البيوت كان يعرف ماذا سيفعل شيكابالا

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 01:41

كتب : FilGoal

لقطة هدف شيكابالا في مرمى الأهلي

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قدم شوط أول مميز أمام الزمالك وكان كفيلا لفوز الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كارتيرون في الشوط الثاني أجرى التغييرات الذي كان يجب أن يبدأ بها مباراة القمة وهي مشاركة سيف الجزيري بدلا من مروان حمدي".

أخبار متعلقة
محمد يوسف: مشاركة مروان محسن ضد الزمالك كانت غريبة.. ولهذا لا يتأثر الأهلي بالغيابات محمد شريف: أهدافي في الزمالك هي مجهود الأهلي بالكامل عبد الحليم علي: لاعبو الزمالك تأثروا بالحديث عن أفضليتهم بسبب غيابات الأهلي

وأضاف "الأهلي قدم شوط أول نموذجي في كرة القدم من الضغط لغلق المساحات للتحكم في سرعة اللعب والزمالك تركه يلعب بكامل حريته".

وأكمل "قرار محمد شريف بالتسديد في الهدف الثاني قرار جريء ولا يقدر أي لاعب على اتخاذه".

وتابع "في الشوط الثاني اختلفت الأمور تماما ولم أفهم لاعبي الأهلي هل كانوا يشعرون بالخوف على المكسب أو بالقلق من الخسارة حتى يدافع الفريق بهذا الشكل".

وأشار "لاعبو الأهلي في الملعب ونحن في الاستديو التحليلي والجماهير في البيوت الجميع كان يعرف أن شيكابالا سيراوغ بهذه الطريقة ويسدد ولكن هذه الخطأ مر بسبب مستوى الأهلي المميز في الشوط الأول".

وأوضح "هدف الأهلي الأول من خطأ من بنشرقي وكان يجب عليه الضغط بقوة أكبر على أيمن أشرف".

وعن محمد شريف قال "اليوم أثبت أنه كان يجب أن يشارك باستمرار ولا يصح أن يجلس على مقاعد البدلاء مثلما جلس منذ فترة".

وأشاد بحارس المرمى علي لطفي قائلا: "علي لطفي أثبت أنه قادر على حماية مرمى الأهلي وأنه يتمسك بالفرصة عندما تأتي له".

وأتم تصريحاته "جنش حارس الزمالك إذا كان في كامل تركيزه كان يستطيع التعامل جيدا مع هدفي الأهلي".

الأهلي الزمالك شيكابالا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يهنئ التحكيم المصري بعد مباراة القمة ساعة | الدوري المصري
فيفا يصدر بيانا رافضا لإقامة دوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
يانكون: علي لطفي مثل الشناوي ساعة | الدوري المصري
متعب: الأهلي قدم شوطا نموذجيا.. والجمهور في البيوت كان يعرف ماذا سيفعل شيكابالا ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: مشاركة مروان محسن ضد الزمالك كانت غريبة.. ولهذا لا يتأثر الأهلي بالغيابات ساعة | الدوري المصري
محمد شريف: أهدافي في الزمالك هي مجهود الأهلي بالكامل ساعة | الدوري المصري
عبد الحليم علي: لاعبو الزمالك تأثروا بالحديث عن أفضليتهم بسبب غيابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرقام في الجول - فاعلية الأهلي وتألق ديانج وربع ساعة كارثية لـ الزمالك ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك