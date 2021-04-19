محمد شريف: أهدافي في الزمالك هي مجهود الأهلي بالكامل

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 01:27

كتب : FilGoal

محمد شريف

عبر محمد شريف مهاجم الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك، مؤكدا أن هدفيه في شباك الأبيض بسبب مجهود فريقه بالكامل.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال شريف عبر موقع الأهلي الرسمي: "واجهنا منافسا قويا، والفوز الذي حققه الفريق خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على بطولة الدوري".

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وأشار "سنغلق صفحة مباراة القمة للتركيز في المواجهات الصعبة المقبلة، لمواصلة مسيرة الفوز".

وأكمل "حاولنا الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني، وهو ما سبب التراجع في بعض الفترات، ولكن في النهاية الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة في البطولة".

وعن أهدافه في المباراة قال: "الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط في سباق الدوري".

واختتم شريف تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي نجحوا في تعويض الغيابات، وأظهروا شخصية الأهلي القوية التي كانت وراء الفوز على الزمالك.

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