عبد الحليم علي: لاعبو الزمالك تأثروا بالحديث عن أفضليتهم بسبب غيابات الأهلي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 01:25

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الأهلي

يرى عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق أن تركيز الفريق الأبيض على كثرة غيابات الأهلي كان سببا في خسارة الفريق لمباراة القمة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال عبد الحليم لإذاعة الشباب والرياضة عقب المباراة: "حظ أوفر للزمالك، الأهلي استحوذ في الشوط الأول بكثافة عددية وترجم تفوقه بهدفين".

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وأضاف "كارتيرون تدخل بتبديلات إيجابية بين الشوطين، ونجح في الاستحواذ والضغط العالي وهو ما افتقده الفريق في الشوط الأول".

وأوضح "مباراة بثلاث نقاط، لكن مشوار المنافسة طويل وكان لقاء ممتعا بأداء جيد للفريقين وطاقم التحكيم".

وواصل "الزمالك لم يحالفه التوفيق في إهدار ركلة الجزاء، والنتيجة النهائية لا تقلل من مجهود اللاعبين على مدار اللقاء".

واستمر "التحضير للمباراة وما قبلها من أسباب الخسارة، كارثة من الكوارث التي يعانيها الفريق ما ظهر في بداية المباراة وتأثر اللاعبين بما يتردد من الجماهير بشأن أفضلية الزمالك في ظل كثرة غيابات الأهلي".

وأردف "التركيز كان على كثرة غيابات الأهلي، وبداية الزمالك للقاء والتشكيل الأساسي وأسلوب اللعب وترك الاستحواذ للأهلي طوال الشوط الأول بينما الأهلي أدى بشكل جيد والكثافة العددية في وسط الملعب".

وأضاف "الأهلي والزمالك فريقان كبيران وعندما يتقدم أحدهما سيكون من الصعب على الفريق الآخر التعويض والعودة

وأوضح "كان يجب من البداية تقليل الأخطاء، لكن هذا وارد في كرة القدم، وبالطبع من حق الجماهير أن تحزن لأن الفريق كان كامل العدد وكان أمام ثلاث نقاط مهمة في بطولة الدوري، ونتمنى أن يزيد تركيز اللاعبين في الفترة القادمة".

وعن طريقة تجاوز الخسارة، قال: "لابد من التركيز على تأهيل اللاعبين نفسيا، هذا دور الجهاز الفني، وتنبيههم على ضرورة التركيز في مشوار الدوري، الخسارة أمام الأهلي أمر واقع، مباراة وانتهت ولابد من التركيز في المباريات القادمة، لأن المشوار طويل، وضرورة معالجة السلبيات".

وحول نجم المباراة، اختار محمد مجدي أفشة وبرر اختياره قائلا: "قفشة هو من ضبط إيقاع الأهلي، هو اللاعب الخفي الذي اعتمد عليه موسيماني لضبط طريقة اللعب والاستحواذ والتحرك بين خطي وسط ودفاع الزمالك".

الأهلي الزمالك في القمة
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