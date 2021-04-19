مجاهد لـ في الجول: البنا أثبت كفاءة الحكم المصري.. واستقدام أجانب بات من الماضي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 01:18

كتب : FilGoal

محمود البنا

أبدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، سعادته بمستوى التحكيم خلال مباراة القمة.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

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وقال مجاهد في تصريحات لـFilGoal.com: "التحكيم المصري أثبت جدارته في القمة، وإنه يستحق إدارة تلك المباريات لأنه الأفضل في إفريقيا. البنا والطاقم المعاون أدار اللقاء بكفاءة عالية جدا".

وأضاف "كنت واثقا بأن البنا سيدير اللقاء بكفاءة. حتى لو كان حكم اللقاء مختلفا عن البنا، كان سيدير المباراة بنفس الشكل لأن ثقتي بلا حدود في حكام مصر، وأنهم الأفضل ويستحقوا الدعم والفرصة".

وأتم "استقدام الحكام الأجانب للدوري المصري أصبح من الماضي، ومازال لدينا أطقم جاهزة لإدارة الدور الثاني، وأي نهائي وقمة بنفس الكفاءة".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ30 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 12 مباراة، وخلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

في القمة الزمالك الأهلي أحمد مجاهد
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