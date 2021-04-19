مروان محسن: أبارك لشريف على الهدفين.. وكنت واثقا من إنقاذ علي لطفي لركلة الجزاء

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

مروان محسن - الزمالك - الأهلي

هنأ مروان محسن مهاجم الأهلي زميله محمد شريف على تسجيله لهدفين في مرمى الزمالك.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال مروان محسن لقناة الأهلي بعد المباراة: "كنا في قمة تركيزنا، لأن نادي الزمالك فريق كبير".

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وأضاف "صحيح هي مباراة في بطولة الدوري لكن كان لدينا إصابات كثيرة".

وتابع "أُبارك لشريف على تسجيله لهدفين في المباراة وأتمنى أن يستمر في تسجيل الأهداف".

وشدد "كنت أعلم أن علي لطفي سيتصدى لضربة جزاء محمود علاء".

وواصل "كنت أدعو له من على دكة البدلاء".

وأتم "جميع حراس الفريق متألقين، وهذه هو النادي الأهلي".

مروان محسن الأهلي الزمالك
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