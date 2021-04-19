موسيماني: هدف محمد شريف أفضل من شيكابالا لأنه منح الأهلي الفوز بالقمة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن هدف محمد شريف لاعب فريقه أفضل من هدف شيكابالا قائد الزمالك في مباراة القمة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا لاعب كبير وأسطورة ويمتلك قدم يسرى قوية جدا".

وواصل "غضبت من اللاعبين بسبب هدف شيكابالا الرائع لأنني كنت أحفظهم هذه اللعبة".

وبسؤاله عن الهدف الأفضل شيكابالا أم محمد شريف قال: "هدف لاعبي محمد شريف أفضل ومنحنا الفوز، لكن شيكابالا لاعب كبير وأسطورة".

وسجل محمد شريف ثنائية فوز الأهلي على الزمالك، بينما سجل شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.