مدرب الأهلي: موسيماني غضب من هدف شيكابالا.. وحذرته من أسلوب كارتيرون

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي على غضب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من تلقي هدفا من شيكابالا في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال سامي قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة عقب المباراة: "اللقاء كان مهما ضد فريق كبير يضم لاعبين أصحاب خبرات".

وأضاف "نثق دائما في كل اللاعبين ولم نتحدث مطلقا عن الغيابات".

وتابع "لدينا 5 لاعبين يخوضون القمة لأول مرة مثل علي لطفي وبدر بانون ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر".

وواصل "الأهلي بمن حضر، شخصية الفريق تؤهله للعب تحت أي ضغوط".

وكشف "هي مباراة ولكن المشوار طويل نحو البطولة، علينا التركيز فيما هو قادم لأن الفترة القادمة تشهد مباريات مضغوطة والاستعداد لمواجهة سموحة لمواصلة النتائج الإيجابية وتصدر الدوري".

وأوضح "من الصعب جدا أن يستحوذ فريق دائما في مباراة قمة، عملت مع كارتيرون ويحب في المباريات الكبيرة أن يميل لترك الاستحواذ والاعتماد على المرتدات، وتحدثنا مع موسيماني في هذه النقطة، ونجحنا في استغلال الاستحواذ وإبطال مفعول المرتدات".

وتابع "الخطأ الوحيد في الشوط الأول هو البطء في الارتداد مما منح شيكابالا فرصة لتسجيل الهدف، لكن في الشوط الثاني كان تمركزنا أفضل".

وأتبع "سعداء بمستوى كل اللاعبين، والجماعية دائما هي ما تميز الأهلي، وننتظر منهم الكثير في الفترة القادمة".

وعن هدف شيكابالا، قال: "موسيماني غضب جدا بين الشوطين لأنه نبه اللاعبين كثيرا قبل المباراة بشأن هذه اللعبة وكذلك من تحركات أشرف بنشرقي في الجانب الأيسر".

وأتم "لكن افتقدنا التركيز للحظة والأخطاء في الكرة وارد، كما أن شيكابالا لاعب مميز وتعود على هذه اللعبة".