بدر بانون: لم أقدم شيئا لـ الأهلي حتى الآن.. ودخلنا القمة أكثر تركيزا من الزمالك

يرى بدر بانون مدافع الأهلي أنه حتى الآن لم يقدم المطلوب منه مع الفريق الأحمر وذلك بعد الفوز على الزمالك في قمة الدوري.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال بدر بانون لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي ناد كبير وأنا أشعر بحب الجماهير منذ يومي الأول مع الفريق ولكني حتى الآن لم أقدم شيء للنادي الأهلي".

وأضاف "تعلمت بعد أول مباراتين لي مع الأهلي ضرورة تحقيق الفوز في أي مباراة سواء في الدوري أو إفريقيا أو حتى إذا كانت مباراة ودية".

وأكمل "أتمنى أن أكون قدمت الإضافة القوية للأهلي".

وواصل "الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وأي لاعب سيشارك سيقدم مستوى مميز مثلما شاهدنا بيكهام وعلي لطفي أمام الزمالك".

واستمر في تصريحاته "لعبت أول قمة لي أمام الزمالك وحققت الفوز وهذا أمر جيد بالنسبة لي".

وأشار "قبل القمة كان الضغط على الزمالك بضرورة تحقيق الفوز نظرا لغيابات الأهلي وأصبح الفريق الأبيض لا يوجد لديه ما يخسره، لكننا أخذنا هذا الأمر بشكل إيجابي لنا لنكون أكثر تركيزا من أجل تحقيق الفوز".

وشدد "دخلنا القمة أكثر تركيزا وسجلنا هدفين وحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "أتمنى السلامة لعلي معلول وأن يعود لنا قريبا لأنه يمنحنا قوة كبيرة، وأيضا حمدي فتحي وأجايي وباقي المصابين".