موسيماني: هدف شيكابالا رائع وغضبت من اللاعبين بسببه

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الزمالك - الأهلي

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي علي لطفي حارس مرمى الفريق رجلا لمباراة فريقه ضد الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال موسيماني لقناة الأهلي بعد اللقاء عن هدف شيكابالا: "هدف جميل للغاية. تحدثت مع اللاعبين حول هذه اللعبة (قبل المباراة) وحفظتها لهم لكننا لم نقم بعملنا".

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وواصل "شيكابالا لاعب كبير وموهوب".

وعن المباراة، قال:"من المهم أن نركز في الأمور الإيجابية بتسجيلنا لهدفين".

وواصل "أهداف محمد شريف تعطي له المزيد من الثقة".

وتابع "علي لطفي هو رجل المباراة، وربما يمكننا القول أن محمد شريف رجل المباراة، لكنه يسجل دائما".

وتابع "يجب أن أُعطي ميشيال يانكون حقه، لقد قام بعمله على مدار الأسبوع مع علي لطفي".

واستمر "تحدثت مع علي لطفي وقلت له: لا تتوتر وافعل ما تفعله دائما، واستمتع، فانت لست محمد الشناوي، فلا تقارن نفسك بأي لاعب".

وشدد "علي لطفي لم يحتج للتحفيز لكن هذه المباراة ستعطيه دافع بشكل أكبر".

وعن مباراة سموحة المقبلة، قال: "المباراة صعبة للغاية وعلى اللاعبين ألا يصدقوا أنفسهم ويجب أن نتواضع".

وأتم "يجب أن نعترف أن الزمالك فريق كبير وباتريس كارتيرون مدرب كبير".

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