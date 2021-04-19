علي لطفي: لا أعرف حتى الآن من ارتكب ركلة جزاء الزمالك.. وأغلقت هاتفي قبل القمة

وجه علي لطفي حارس مرمى الأهلي الشكر لجماهير الفريق الأحمر على دعمهم الدائم له الذي ساعده في الظهور بشكل جيد في مباراة القمة أمام الزمالك وتحقيق الفوز.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال علي لطفي عقب المباراة لقناة الأهلي: "الفوز على الزمالك خطوة مهمة في سباق بطولة الدوري، وجميع اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية، ونجحوا في التغلب على الصعوبات والغيابات العديدة التي عانى منها الفريق".

وأضاف "شكرًا لجماهير النادي الأهلي على دعمها للفريق ولي بشكل شخصي، وهم بالفعل سر الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك".

وواصل "أغلقت هاتفي خلال الفترة الأخيرة من أجل التركيز بشكل أكبر، والحمد لله حالفني التوفيق من الله خلال التصدي لركلة الجزاء".

وشدد "الأهلي على قلب رجل واحد، وحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء جاهزون دائمًا للدفاع عن الفريق في أي وقت، وأتمنى التوفيق للفريق في المباريات المقبلة، وأن ننجح في الفوز بكل البطولات والألقاب".

وعن المباراة قال عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف حتى الآن من ارتكب ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك في مباراة القمة".

وواصل "ليست المرة الأولى التي أتصدى فيها لركلة جزاء أمام الزمالك، فعندما كنت في إنبي فعلتها أيضا".

وأكد "عندما تتصدى لركلة جزاء في مباراة القمة أمر كبير ويصنع الفارق مع أي حارس مرمى".

وأردف "لعبنا بقوة واستطعنا تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة، والآن سنركز على المباريات لمقبلة".

وأوضح "محمد الشناوي كان يدعمنا بشكل مستمر وكان يتحدث معي باستمرار قبل المباراة، وكنا ندرس الزمالك جيدا من خلال مقاطع الفيديو الذي يرسلها لنا ميشيل يانكون مدرب الحراس".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي لا تقبل بالتعادل ولذلك يتحدثون بشدة مع اللاعبين من أجل أن نقدم كل ما لدينا، ولذلك كنت أجتهد في التدريبات لكي أقدم مستوى مميز عندما تأتي الفرصة لي".