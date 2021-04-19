مؤتمر كارتيرون: الفريق الأفضل خسر.. وتشكيل الزمالك قد يشهد تغييرات

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، إن الفريق الأفضل خسر في قمة الزمالك والأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق الأفضل خسر اللقاء.. ارتكبنا خطأين في الشوط الأول ودفعنا ثمنهما بهدفين، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "اللاعبين شعروا بالإحباط عقب نهاية المباراة، لكنني أرى أننا كنا الأفضل".

كارتيرون أتبع "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، ولم أشعر بغياب أي لاعب".

واستمر "نادم على شكل الفريق في الشوط الأول لأنني شعرت إننا غير قادرين على الحركة، والأهلي لعب في البداية بشكل طيب وسجل هدفين. لكن تسجيل ركلة الجزاء المهدرة كانت قد تحول نتيجة المباراة لصالحنا".

المدرب الفرنسي أتبع "كنا نلعب في الشوط الأول على الأطراف، لذلك ظهرت المساحات في وسط الملعب، ولكن بعد ذلك نجحنا في غلق المساحات في الشوط الثاني".

وأوضح "الأهلي كان الأفضل في بداية المباراة، ولاعبو الزمالك كانوا يرغبون في عمل كل شيء في الكرة، وهذا أثر علينا بالسلب".

كارتيرون أكمل "كل اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، ومن الوارد أن يكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة. سأراعي نفسية اللاعبين، وأي قرار سريع الآن لن يكون في مصلحة الفريق".

وأتم "تغيير عبد الله جمعة لم يكن متأخرا. كان له دور خاص في عمل الكرات العرضية، وفتوح لعب بشكل طيب في بداية الشوط الثاني".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ30 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 12 مباراة، وخلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

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