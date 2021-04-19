مؤتمر موسيماني: علي لطفي رجل القمة.. ولم أشتبك مع كارتيرون

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بحارس مرمى فريقه علي لطفي بعد الفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك إن مباريات القمة دائما ما تشهد حماسًا وندية بين الفريقين، ولكن نجحنا في تحقيق هدفنا بحصد نقاط الفوز.

وأضاف: "استطعنا تحقيق الفوز وتحكمنا في مجريات اللعب وتحديدًا في أول 20 دقيقة، بعد أن فرضنا أسلوبنا ونفذنا خطتنا بشكل جيد جدا".

وأشار "الأهلي تفوق على منافس قوي يمتلك مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولكن لاعبي الأهلي كان لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز".

وشدد "علي لطفي حارس مرمى الأهلي هو رجل المباراة من وجهة نظري، والجهاز الفني لم يشتكي من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرا واقعا نتعامل معه وجاهزون دائما لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة في جميع لاعبي فريقي".

وتابع "أكن كل التقدير للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، ولم تحدث أي مشادة كلامية بيننا خلال أحداث اللقاء".

وواصل "الأهلي نجح في التعامل مع ظروف الغيابات التي تعرض لها قبل المباراة، بدليل أنني دفعت بوليد سليمان في الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، من أجل التعامل مع أزمة الغيابات".

واستمر في تصريحاته "الأهلي افتقد العديد من العناصر المهمة مثل علي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي ومحمود وحيد وغيرهم، ولكن وفقًا للمعطيات التي كنا نمتلكها نجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوار الدفاع عن اللقب".

وعن محمد شريف قال "سعيد بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، وهو دائما ما يستهدف دائمًا قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات على كل المستويات".

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يعاني من تلاحم المباريات وغياب الراحة السلبية بين المواسم، وكلها أمور تقود إلى الإصابات، وهو ما يؤثر على مستقبل المنتخب في ظل تلاحم المباريات، وليس منطقيا أن يخوض اللاعبون 4 مواسم متواصلة دون الحصول على راحة.