محمد شريف: فوز الأهلي يضع ضغطا على الزمالك

أكد محمد شريف مهاجم الأهلي أن فريقه يلعب لتحقيق الانتصار دائما.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال محمد شريف لقناة الأهلي عقب المباراة: "نلعب دائما لتحقيق الفوز".

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وتابع "سعيد بالانتصار، صحيح أن الفريق لم يحقق بطولة لكنها مباراة في الدوري وتضع الضغط على المنافس (الزمالك)".

وأضاف "نقترب شيئا فشيئا لأن هناك مباريات مؤجلة لنا".

واستمر "سنعود لمكان الأهلي الطبيعي وهو المركز الأول في الدوري".

وواصل "الأهلي به 30 لاعبا لديهم نفس الإمكانيات والقدرات. الغيابات كانت مؤثرة لكن من شارك في اللقاء أثبت نفسه".

وأتم "أبارك للاعبين وللجماهير على الفوز".