حازم إمام: الزمالك والأهلي تقاسما الأفضلية في الشوطين.. وعلي لطفي رجح الكفة

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

علي لطفي - الزمالك - الأهلي

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، بأن الزمالك والأهلي تقاسما الخطورة في اللقاء، لكن علي لطفي حارس الأحمر صنع الفارق.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملخص المباراة. الزمالك لم يحضر الشوط الأول باستثناء هدف شيكابالا والفريق ليس في حالته بما فيهم جنش".

أخبار متعلقة
رائعة شيكابالا لم تكف الزمالك.. ثنائية المتألق شريف تحسم لـ الأهلي القمة تشكيل القمة - لطفي وبيكهام وطاهر وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك تشكيل القمة - شيكابالا ومروان وفتوح يقودون الزمالك ضد الأهلي كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل

وأضاف "في المقابل الأهلي لم يحضر للشوط التاني والزمالك كان رائعا، لكن علي لطفي كان حاضرا وتصدى لكرات حاسمة للقاء".

حازم إمام أتبع "بداية كارتيرون للمباراة خاطئة تماما. كان يفترض أن يستغل عدم لعب بعض لاعبي الأهلي باستمرار ويضغط عليهم".

واستدرك "لكنه منحهم الثقة بالتراجع كثيرا للخلف. لو لعب الزمالك الشوطين بنفس الأداء، لما حزنت الجماهير".

وأتم "لاعبو الزمالك لم يقدموا ما عليهم في الشوط الأول طبعا. في المقابل لاعبو الأهلي حتى حين يغيب بعض اللاعبين، تجد الحاضرين يؤدون ما عليهم. أتمنى أن يتعلم لاعبو الزمالك الدرس قبل القمة المقبلة بعد أسبوعين من الآن".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ30 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 12 مباراة، وخلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

في القمة الزمالك الأهلي حازم إمام
نرشح لكم
أخر الأخبار
متعب: الأهلي قدم شوط أول نموذجي ضد الزمالك.. والجماهير في البيوت كانت تعرف ماذا سيفعل شيكابالا 51 ثاتيه | الدوري المصري
محمد يوسف: مشاركة مروان محسن ضد الزمالك كانت غريبة.. ولهذا لا يتأثر الأهلي بالغيابات 3 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف: أهدافي في الزمالك هي مجهود الأهلي بالكامل 14 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحليم علي: لاعبو الزمالك تأثروا بالحديث عن أفضليتهم بسبب غيابات الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - فاعلية الأهلي وتألق ديانج وربع ساعة كارثية لـ الزمالك 17 دقيقة | تقرير في الجول
مجاهد لـ في الجول: البنا أثبت كفاءة الحكم المصري.. واستقدام أجانب بات من الماضي 24 دقيقة | الدوري المصري
مروان محسن: أبارك لشريف على الهدفين.. وكنت واثقا من إنقاذ علي لطفي لركلة الجزاء 33 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: هدف محمد شريف أفضل من شيكابالا لأنه منح الأهلي الفوز بالقمة 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك