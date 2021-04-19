حازم إمام: الزمالك والأهلي تقاسما الأفضلية في الشوطين.. وعلي لطفي رجح الكفة

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، بأن الزمالك والأهلي تقاسما الخطورة في اللقاء، لكن علي لطفي حارس الأحمر صنع الفارق.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملخص المباراة. الزمالك لم يحضر الشوط الأول باستثناء هدف شيكابالا والفريق ليس في حالته بما فيهم جنش".

وأضاف "في المقابل الأهلي لم يحضر للشوط التاني والزمالك كان رائعا، لكن علي لطفي كان حاضرا وتصدى لكرات حاسمة للقاء".

حازم إمام أتبع "بداية كارتيرون للمباراة خاطئة تماما. كان يفترض أن يستغل عدم لعب بعض لاعبي الأهلي باستمرار ويضغط عليهم".

واستدرك "لكنه منحهم الثقة بالتراجع كثيرا للخلف. لو لعب الزمالك الشوطين بنفس الأداء، لما حزنت الجماهير".

وأتم "لاعبو الزمالك لم يقدموا ما عليهم في الشوط الأول طبعا. في المقابل لاعبو الأهلي حتى حين يغيب بعض اللاعبين، تجد الحاضرين يؤدون ما عليهم. أتمنى أن يتعلم لاعبو الزمالك الدرس قبل القمة المقبلة بعد أسبوعين من الآن".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى النقطة الـ30 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 12 مباراة، وخلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.