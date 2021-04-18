في مباراة الأهداف العكسية.. نابولي يُعرقل إنتر بالدوري الإيطالي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني ضد إنتر

تعادل نابولي مع إنتر بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة 31 للدوري الإيطالي.

تقدم نابولي بهدف سجله سمير هاندانوفيتش بالخطأ في مرماه بعدما أخطأ في التعامل مع كرة لورينزو إنسيني في الدقيقة 36.

وسجل كريستيان إريكسن هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 55.

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وبذلك النتيجة وصل إنتر للنقطة 75 يحتل بهم المركز الأول.

ولم يصل أي فريق في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن لـ75 نقطة.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة 60 ليحتل المركز الخامس، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعد التعادل هو الأول لإنتر، منذ الجولة 19 حين تعادل ضد أودينيزي.

ليبدأ بعدها فريق المدرب أنطونيو كونتي رحلة انتصارات دامت لـ11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

هدف هاندانوفيتش العكسي في مرمى إنتر جعله أكثر حارس يسجل أهداف في مرماه منذ انضمامه للفريق في موسم 2012-2013 برصيد 4 أهداف.

ليعادل هاندانوفيتش عدد الأهداف التي سجلها أنتوني لوبيز حارس ليون بمرماه.

أما إريكسن فأصبح ثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الخامسة الكبرى منذ موسم 2013-2014.

وأحرز إريكسن 24 هدفا من خارج منطقة الجزاء، ليأتي خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل 59 هدفا بهذه الطريقة.

ويلعب إنتر في الجولة المقبلة ضد سبيزيا، فيما يلعب نابولي ضد لاتسيو.

إنتر نابولي الدوري الإيطالي
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