موندو ديبورتيفو: والد ميسي في برشلونة للتفاوض مع النادي حول التجديد

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، وصل برشلونة تمهيدا للاجتماع مع إدارة النادي الكاتالوني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن وصول خورخي كان متوقعا، من أجل الاجتماع بإدارة برشلونة للحديث بشكل نهائي عن موقف نجله من الاستمرار مع الفريق.

ورافقه رودريجو شقيق ميسي.

منذ اضطر ميسي للبقاء في برشلونة بسبب الشرط الجزائي في عقده، بعدما أفصح عن رغبته في ترك النادي، لم يجد جديد في مستقبله مع الفريق.

عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة ينتهي في يونيو المقبل، يأمل النادي استمراره بأي ثمن، بينما الساحر الأرجنتيني لم يحسم بعد مستقبله.

ويأمل خوان لابورتا إقناع ميسي بالاستمرار مع الفريق، مستندا على عودة برشلونة للوقوف على قدميه مرة أخرى بالتتويج بكأس ملك إسبانيا وبالمنافسة القوية على الدوري حتى اللحظة.

ويبقى الأمر في يد النجم الأرجنتيني.

ميسي يمثل برشلونة منذ 2001، منذ كان عمره 14 عاما.

شارك مع الفريق الأول للنادي في 771 مباراة وسجل 665 هدفا وأرسل 291 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ35 لقبا.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.