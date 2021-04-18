انتهت في إسبانيا - خيتافي (0) (0) ريال مدريد.. تعادل مخيب

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 31 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

...

نهاية المباراة

ق.80 مطالبة من آنخل بركلة جزاء بعد تدخل من ميليتاو وتقنية الفيديو لا تحتسب شيئا

ق.79 تسديدة صاروخية من أرامباري تغير اتجاهها في قدم تشوست ويبعدها كورتوا ببراعة بالغة

ق.78 دخول أريباس بدلا من أسينسيو

ق.65 دخول آنخل رودريجيز بدلا من خايمي ماتا

ق.64 دخول بنزيمة بدلا من ماريانو ودخول أنطونيو بلانكو بدلا من رودريجو

ق.59 تسديدة صاروخية من أونال يتصدى لها كورتوا بأعجوبة ويبعدها إلى ركنية

ق.57 ماتياس أوليفيرا يخطف الكرة من أمام أودريوزولا ويطلق تسديدة أرضية يمسكها كورتوا

ق.56 تسديدة بعيدة المدى من دافيد تيمور من ركلة حرة مباشرة يمسكها كورتوا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 عرضية من أودريوزولا ورأسية من فينيسيوس يمسكها سوريا

ق.28 إنقاذ خرافي من تيمور من على خط المرمى أمام ماريانو

ق.23 رأسية من ماتا ترتد من قائم ريال مدريد

ق.11 تسديدة خطيرة من أرانباري بعد تمريرة كوروريا لكنها تمر أرضية بجوار القائم

ق.9 تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم المساعد بعدم احتساب الهدف

ق.8 ماريانو يسجل وراية الحكم تعلن عن تسلل بعد انطلاقة مميزة من إيدير ميليتاو

ق.7 تسديدة خطيرة من ماتياس أوليفيرا يتصدى لها كورتوا قبل أن يتدخل مودريتش في آحر لحظة أمام متابعة نيوم

ق.6 إنقاذ مميز من تشوست في آخر لحظة امام تسديدة ماتا لتخرج الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل