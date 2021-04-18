بغياب كوكا.. وردة يشارك في فوز باوك على أولمبياكوس

فاز باوك على أولمبياكوس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب تومبا في الجولة 30 للمرحلة النهائية من الدوري اليوناني.

ولم يتواجد أحمد حسن كوكا في قائمة أولمبياكوس خلال المباراة بسبب الإصابة.

بينما شارك عمرو وردة مع باوك في الدقيقة 66 على على حساب عمر القدوري.

وسجل أندريا زيكوفيتش هدفي باوك في الدقيقتين: 49 و63.

بهذا الانتصار رفع باوك رصيده للنقطة 54 ليحتل المركز الثالث.

وضمن أولمبياكوس الفوز بلقب الدوري اليوناني في الجولة الماضية إثر فوزه على باناثينايكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منهم كوكا هدفين.

وتجمد رصيد أولمبياكوس عند النقطة 76 بعد الهزيمة ضد باوك.

ويلعب أولمبياكوس في الجولة المقبلة ضد أستيراس تريبوليس، أما باوك فيلعب ضد أريس.