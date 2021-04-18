أياكس يحصد كأس هولندا بهدف قاتل على حساب فيتيسه

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

أياكس أمستردام

فاز أياكس أمستردام بلقب كأس هولندا، بانتصاره على فيتيسه أرنهايم بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب دي كويب بمدينة روتردام، بالدور النهائي للمسابقة.

الشاب ريان جرافينبرتش تقدّم لـ أياكس في الدقيقة 23، لكن البلجيكي لويس أوبيندا تعادل سريعا لـ فيتيسه بعد 7 دقائق.

وفي الدقيقة 87 أقحم إيريك تين هاج مدرب أياكس جناحه البرازيلي ديفيد نيريس استعدادا للوقت الإضافي، ولم يكن يدري أن الحسم سيكون بواسطته.

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في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، خطف نيريس اللقب والانتصار بهدف قاتل بعد تمريرة سيباستيان هالير.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 86 لـ ياكوب راسموسين بعد عرقلته أنتوني المنطق نحو المرمى.

ليحصد أياكس اللقب رقم 20 في تاريخه بكأس هولندا، وهو رقم قياسي يتفوق فيه على فينورد روتردام صاحب الـ13 لقبا.

ليحقق أياكس اللقب الثاني على التوالي بعد 2019، إذ تم إلغاء نسخة 2020 بسبب تفشي وباء كورونا.

فيما تجمّد رصيد فيتيسه عند لقب وحيد حققه عام 2017.

أياكس في هولندا كأس هولندا
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