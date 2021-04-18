تشكيل القمة - لطفي وبيكهام وطاهر وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:31

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف في سيمبا

أعلن الأهلي تشكيله اليوم الأحد لمواجهة مضيفه الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

واختار المدرب بيتسو موسيماني الدفع بطاهر محمد في مركز الجناح الأيسر، بينما يقود محمد شريف الهجوم.

وجاء التشكيل:

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حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: مصطفى شوبير - سعد سمير - أكرم توفيق - ناصر ماهر - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا - مروان محسن - صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 11 مباراة في البطولة مقابل 14 للزمالك.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

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