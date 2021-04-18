تشكيل ريال مدريد – تشوست وماريانو ومارسيلو أساسيون ضد خيتافي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 31 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل 6 تغييرات عن الفريق الذي تعادل مع ليفربول دون أهداف قبل أيام في دوري أبطال أوروبا.

زيدان فضّل إبقاء توني كروس وكريم بنزيمة على مقاعد البدلاء، ودفع بـ ماريانو دياز أساسيا، وبـ لوكا مودريتش كلاعب ارتكاز وحيد.

كما يشارك الشاب فيكتور تشوست في قلب الدفاع، ويلعب مارسيلو كظهير أيسر.

ويبدأ إيسكو أساسيا رفقة رودريجو وفينيسيوس وماركو أسينسيو في توجه هجومي واضح لكتيبة زيزو.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش – إيسكو – ماركو أسينسيو

الهجوم: رودريجو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – بابلو رامون – ميجيل جوتييريز – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أريباس – توني كروس – كريم بنزيمة

تشكيل خيتافي:

حراسة المرمى: دافيد سوريا

الدفاع: آلان نيوم – دجيني داكونام – دافيد تيمور – ماتياس أوليفيرا

الوسط: كارليس ألينيا – نيمانيا ماكسيموفيتش – ماورو أرامباري – مارك كوكوريّا

الهجوم: إينيس أونال – خايمي ماتا

دكة البدلاء: روبين يانييز – خابيير إتشييتا – تاكيفوسا كوبو – تشيما رودريجيز – فرانسيسكو بورتيّو – آنخل رودريجيز – سفيان شاكلة – داميان سواريز – خوان إجليسياس – خوسيتي ميراندا - كوفي