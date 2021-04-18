تشكيل القمة - شيكابالا ومروان وفتوح يقودون الزمالك ضد الأهلي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

أعلن الزمالك تشكيله لمباراة القمة اليوم الأحد ضد ضيفه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب باتريس كارتيرون على الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، بينما يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي ويجلس أحمد سيد "زيزو" بديلا.

وجاء التشكيل:

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حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي

الهجوم: مروان حمدي

البدلاء: محمد أبو جبل - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد - سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الأهلي الرابع.

وخاض الزمالك 14 مباراة في البطولة مقابل 11 للأهلي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

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