اقترب الرحيل؟ سبورت: لا جديد في مفاوضات برشلونة لتمديد عقد ديمبيلي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن مفاوضات برشلونة مع لاعبه عثمان ديمبيلي لتجديد العقد لم تتطور أو تصل إلى اتفاق بعد.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكتبت سبورت أن رحيل الجناح الفرنسي، البالغ عمره 23 عاما، عن برشلونة بات قريبا جدا.

وأشارت إلى أن برشلونة يخشى رحيل نجمه في الصيف المقبل، قبل عام من انتهاء عقده الحالي.

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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديمبيلي، لاعب دورتموند السابق، يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

ويقضي ديمبيلي موسمه الرابع مع فريق بلاوجرانا منذ رحل عن دورتموند في 2017 مقابل 135 مليون يورو.

وشارك ديمبيلي في 112 مباراة مع برشلونة وسجل 29 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

برشلونة ديمبيلي
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