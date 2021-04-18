أتلتيكو ينتفض ويحتفظ بصدارة الدوري الإسباني بخماسية ضد إيبار

الأحد، 18 أبريل 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - إيبار

انتفض أتليتكو مدريد من خيباته المحلية الأخيرة، حيث تعادل مرتين في آخر 5 مواجهات، وفاز بخماسية نظيفة على إيبار في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

انتصار أتليتكو مدريد، أمن له صدارة الليجا لجولة أخرى على الأقل.

أنخيل كوريا افتتح أهداف فريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 42، قبل يلحقه بهدف ثان بعد دقيقتين فقط.

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وفي الشوط الثاني، سجل يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ماركوس يورنتي هدفين في الدقيقتين 54 و68.

وحافظ أتليتكو على صدارة الدوري بـ 70 نقطة، على بعد 4 من ريال مدريد و5 من برشلونة و6 من إشبيلية، فيما لعب طرفا الكلاسيكو مباراة أقل من فريق المدرب دييجو سيميوني، ومنافسهم الأندلسي.

أما إيبار، فيتذيل جدول الترتيب بـ 23 نقطة على بعد 4 نقاط من النجاة.

أتليتكو مدريد إيبار
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