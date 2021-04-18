كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل

الأحد، 18 أبريل 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

افتتح فريق رجال الزمالك مشواره في بطولة إفريقيا للأندية بفوز سهل على جي أس يو الكيني.

وتغلب الزمالك على ممثل كينيا بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ويتواجد الزمالك رفقة فرق آسبور الرواندي، وجي إس يو الكونغولي، والجمارك النيجيري بالمجموعة.

أخبار متعلقة
كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري كرة طائرة – الأهلي والزمالك يواصلان مطاردة لقب الدوري كرة طائرة - الإعلان عن اشتراطات تأجيل المباريات بسبب إصابات فيروس كورونا

وتقام البطولة في تونس بالفترة من 18 إلى 28 من شهر أبريل الجاري.

وفاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-17 قبل أن يحسم الشوطين التاليين 25-15 و25-22.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.

كرة طائرة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل 29 دقيقة | رياضات أخرى
اشتعال الحرب.. يويفا: المشاركة في السوبر الأوروبي = الحرمان من بقية البطولات 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تايمز: 12 ناديا يعلنون عن دوري السوبر الأوروبي الليلة 57 دقيقة | أوروبا
في غياب رونالدو.. أتالانتا يقتل يوفنتوس ويصعد إلى المركز الثالث ساعة | الدوري الإيطالي
روبرتسون: سنقاتل من أجل بلوغ أهدافنا.. لا مجال لفقد أي نقاط ساعة | الدوري الإنجليزي
تقنية الفيديو لا تقتل المدفعجية 3 مرات.. تعادل غير مفيد بين أرسنال وفولام ساعة | الدوري الإنجليزي
قادمون من بعيد جدا؟ إشبيلية يقهر سوسييداد ويقترب من مثلث الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
حسين زكي: أتعجب من الخطاب بشأن قداح.. أطالب اتحاد اليد بالإشراف على مسحة الطيار ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك