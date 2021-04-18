كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل

افتتح فريق رجال الزمالك مشواره في بطولة إفريقيا للأندية بفوز سهل على جي أس يو الكيني.

وتغلب الزمالك على ممثل كينيا بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ويتواجد الزمالك رفقة فرق آسبور الرواندي، وجي إس يو الكونغولي، والجمارك النيجيري بالمجموعة.

وتقام البطولة في تونس بالفترة من 18 إلى 28 من شهر أبريل الجاري.

وفاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-17 قبل أن يحسم الشوطين التاليين 25-15 و25-22.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.