تايمز: 12 ناديا يعلنون عن دوري السوبر الأوروبي الليلة

يبدو وأن ليلة 18 أبريل ستكون تاريخية في الكرة الأوروبية، حيث يعتزم 12 ناديا الإعلان عن بطولة منفصلة لأندية النخبة الأوروبية، تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال تقرير جريدة "تايمز" إن الأندية الستة الكبار في إنجلترا وافقوا على الاشتراك، ووقعوا على خطاب نية الاشتراك، وهم مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يكون رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هو رئيس رابطة الدوري، وسيكون العملاق البنكي الأمريكي جي بي مورجان هو الممول الرئيسي للرابطة، وسينوب عن بيريز كل من مالك ليفربول جون هنري، وجويل جليزر من عائلة جليزرز المالكة ليونايتد، وستان كرونكي مالك أرسنال.

ومع الأندية الإنجليزية الستة، وافق أيضا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد، ويوفنتوس وميلان وإنتر، على الانضمام للدوري.

حرب مقبلة؟

الخطة وراء دوري السوبر، تتمحور حول ضم من 15 إلى 18 فريقا، ولكن الأندية الإنجليزية لا تنوي الانسحاب من البطولة المحلية، ولكنها قد تضطر لفعل ذلك – بحسب تقرير تايمز – في حال عدم موافقة رابطة بريمييرليج على المشاركة في البطولتين.

ولكن رابطة الدوري الإنجليزي ليست المهدد الوحيد للفكرة، بل فيفا أيضا.

ففي وقت سابق، تحدث جياني إنفانتينو رئيس فيفا قائلا: "لست مهتما بدوري السوبر، بل أهتم بدرجة أكبر بكأس العالم للأندية".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أفضل مواجهة بايرن ميونيخ لليفربول، بل بايرن ضد بوكا جونيورز".