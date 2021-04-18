في غياب رونالدو.. أتالانتا يقتل يوفنتوس ويصعد إلى المركز الثالث

الأحد، 18 أبريل 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

أتالانتا

نجح أتالانتا في التغلب على يوفنتوس بهدف قاتل دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل روسلان مالينوفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 ليواصل يوفنتوس نتائجه السيئة في غياب كريستيانو رونالدو.

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وغاب رونالدو عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 62 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد يوفنتوس أكثر عن الصدارة، إذ يتصدر إنتر ترتيب المسابقة بـ 74 نقطة وله مباراة أمام نابولي مساء اليوم.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بارما يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32.

بينما يحل أتالانتا ضيفا على روما يوم الخميس ضمن مباريات نفس الجولة.

وحقق أتالانتا فوزه الخامس على التوالي منذ خسارته أمام إنتر بهدف دون رد في 8 مارس الماضي.

الدوري الإيطالي أتالانتا يوفنتوس
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