في غياب رونالدو.. أتالانتا يقتل يوفنتوس ويصعد إلى المركز الثالث

نجح أتالانتا في التغلب على يوفنتوس بهدف قاتل دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل روسلان مالينوفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 ليواصل يوفنتوس نتائجه السيئة في غياب كريستيانو رونالدو.

video:1

وغاب رونالدو عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 62 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد يوفنتوس أكثر عن الصدارة، إذ يتصدر إنتر ترتيب المسابقة بـ 74 نقطة وله مباراة أمام نابولي مساء اليوم.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بارما يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32.

بينما يحل أتالانتا ضيفا على روما يوم الخميس ضمن مباريات نفس الجولة.

وحقق أتالانتا فوزه الخامس على التوالي منذ خسارته أمام إنتر بهدف دون رد في 8 مارس الماضي.