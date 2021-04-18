قادمون من بعيد جدا؟ إشبيلية يقهر سوسييداد ويقترب من مثلث الصدارة

اقترب إشبيلية للغاية، من مثلث صدارة الدوري الإسباني، بالفوز على ريال سوسييداد على ملعب أنويتا 2-1، في إطار الجولة 31 للمسابقة.

كارلوس فيرنانديز تقدم أولا لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، إلا أن هدفين متتاليين من فيرناندو ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24 رجحا كفة الفريق الأندلسي.

وحصد فريق المدرب خولين لوبيتيجي بهذا الفوز نقطته رقم 64، ولكنه لعب مباراة أكثر من المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 67 نقطة، ووصيفه ريال مدريد صاحب الـ 66 نقطة، وصاحب المركز الثالث برشلونة الذي يملك 65 نقطة.

ولم يحقق إشبيلية مركزا أكبر من الرابع، منذ أن أنهى موسم 2008/2009 ثالثا.

وفاز إشبيلية بلقب الليجا مرة وحيدة في تاريخه، عام 1946.