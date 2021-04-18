حسين زكي: أتعجب من الخطاب بشأن قداح.. أطالب اتحاد اليد بالإشراف على مسحة الطيار

الأحد، 18 أبريل 2021 - 16:13

كتب : إبراهيم رمضان

حسين زكي يواسي يحيى الدرع بعد لقاء الزمالك والأهلي في كرة اليد

تعجب حسين زكي المدير الفني لفريق الزمالك من الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة حسن وليد قداح قبل العرض على طبيب المنتخب.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء غدا الإثنين في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري هذا الموسم.

وغاب حسن قداح عن المباراة السابقة بسبب تعرضه للإصابة أمام طلائع الجيش.

أخبار متعلقة
كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل كرة يد – قبل ليلة الحسم.. الزمالك والأهلي ينتصران كرة يد – قبل 6 أيام من الدربي.. الزمالك يكشف 8 إصابات بالفريق

وقال حسين زكي: "أتعجب من الخطاب المرسل من الاتحاد المصري بشأن مشاركة حسن قداح".

وتسائل المدير الفني للزمالك "لماذا لم يتم إرسال الخطاب بعد المباراة التي أصيب فيها ولماذا لم يتم إرسال خطاب بشأن مصطفى خليل الذي تعرض للإصابة في لقاء الأهلي؟".

وشدد "نادي الزمالك الأكثر حرصا على لاعبيه من أي جهة أخرى وإن وجد أن اللاعب غير جاهز طبيا بنسبة 100% لن يتم المجازفة به".

واختتم تصريحاته "أطالب اتحاد اليد الحرص على سلامة كل من سيحضر المباراة الفاصلة بنسبة 100% وإجراء مسحة طبية لمحمد الطيار حارس مرمى الأهلي"

كرة يد حسين زكي الزمالك حسن قداح
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي بفوز سهل 27 دقيقة | رياضات أخرى
اشتعال الحرب.. يويفا: المشاركة في السوبر الأوروبي = الحرمان من بقية البطولات 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تايمز: 12 ناديا يعلنون عن دوري السوبر الأوروبي الليلة 55 دقيقة | أوروبا
في غياب رونالدو.. أتالانتا يقتل يوفنتوس ويصعد إلى المركز الثالث ساعة | الدوري الإيطالي
روبرتسون: سنقاتل من أجل بلوغ أهدافنا.. لا مجال لفقد أي نقاط ساعة | الدوري الإنجليزي
تقنية الفيديو لا تقتل المدفعجية 3 مرات.. تعادل غير مفيد بين أرسنال وفولام ساعة | الدوري الإنجليزي
قادمون من بعيد جدا؟ إشبيلية يقهر سوسييداد ويقترب من مثلث الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
حسين زكي: أتعجب من الخطاب بشأن قداح.. أطالب اتحاد اليد بالإشراف على مسحة الطيار ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك