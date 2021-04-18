حسين زكي: أتعجب من الخطاب بشأن قداح.. أطالب اتحاد اليد بالإشراف على مسحة الطيار

تعجب حسين زكي المدير الفني لفريق الزمالك من الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة حسن وليد قداح قبل العرض على طبيب المنتخب.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء غدا الإثنين في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري هذا الموسم.

وغاب حسن قداح عن المباراة السابقة بسبب تعرضه للإصابة أمام طلائع الجيش.

وقال حسين زكي: "أتعجب من الخطاب المرسل من الاتحاد المصري بشأن مشاركة حسن قداح".

وتسائل المدير الفني للزمالك "لماذا لم يتم إرسال الخطاب بعد المباراة التي أصيب فيها ولماذا لم يتم إرسال خطاب بشأن مصطفى خليل الذي تعرض للإصابة في لقاء الأهلي؟".

وشدد "نادي الزمالك الأكثر حرصا على لاعبيه من أي جهة أخرى وإن وجد أن اللاعب غير جاهز طبيا بنسبة 100% لن يتم المجازفة به".

واختتم تصريحاته "أطالب اتحاد اليد الحرص على سلامة كل من سيحضر المباراة الفاصلة بنسبة 100% وإجراء مسحة طبية لمحمد الطيار حارس مرمى الأهلي"